Москва, 23 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Для того, чтобы предложение американских конгрессменов США ввести санкции против некоторых официальных лиц РФ приобрели окончательную форму, они должны пройти ещё долгий путь. Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

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«Это такие внутрипарламентские упражнения, для того, чтобы они были как-то формализованы и тем более, активированы, им надо пройти очень длительный путь, — отметил он. — Поэтому пока думаем, рано такие проекты комментировать».

Также воздержался Песков от комментариев и по поводу поддержанной Палатой представителей Конгресса США поправки об ужесточении санкций против суверенного долга России.

«Будем комментировать, когда это будет более или менее окончательную форму принимать», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, в которой рассматривается возможность введения санкций в отношении ряда крупных российских чиновников и бизнесменов. Также в предложенный список включены и некоторые общественные деятели и журналисты РФ. Всего в указанном перечне фигурирует 35 человек. Конгрессмены считают, что внесенные в список лица могут быть причастны к нарушениям прав человека.

Отмечается, что поправка имеет рекомендательный характер и должна быть рассмотрена полными составом Палаты представителей.