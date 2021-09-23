Таллин, 23 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса COVID-19 выявила в Эстонии то, что специалисты знают уже давно: большинство взрослого населения игнорирует призывы к вакцинированию и не делает прививки. Об этом вице-канцлер Министерства социальных дел страны Хейди Аласепп сообщила гостелевидению ETV.

stevepb Вакцина

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В последние годы, заметила она, интерес населения к иммунизации упал: «Ковид-кризис демонстрирует сейчас то, что было и в обычной ситуации, когда иммунизация в Эстонии сократилась. И мне очень жаль, что мы как общество в некоторых процессах движемся немного в обратном направлении».

По ее словам, в Эстонии доступны очень хорошие вакцины известных производителей, но у людей есть связанные с препаратами страхи, а по поводу вакцин также ходят различные мифы.

Аласепп уверена, что сомневающихся можно убедить вакцинироваться, если говорить с людьми напрямую.

«Возможно, это уровень нашей общей информированности, медицинской образованности, из-за которого мы не можем о себе позаботиться. Возможно, это мифы, страхи. Не могу точно сказать», — прокомментировала Аласепп возможные причины такой ситуации.

Поэтому не удивительно, что темпы вакцинации от коронавируса в Эстонии оказались ниже ожидавшихся, подчеркнула представительница Министерства социальных дел Эстонии.