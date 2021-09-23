Вашингтон, 23 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Лагерь для задержанных мигрантов в заливе Гуантанамо намеревается вновь открыть из-за наплыва мигрантов и просителей убежища на южной американской границе администрация президента США Джо Байдена. Об этом 23 сентября сообщает издание газета The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По информации издания, в настоящее время Министерство внутренней безопасности (МВБ) США разыскивает частного подрядчика для возобновления работы центра для мигрантов на базе американского военно-морского флота на Кубе.

Также указывается, что претендентам на трудоустройство в лагерь для мигрантов необходимо свободно владеть испанским и гаитянским креольским языками и это обстоятельство стало причиной слухов о том, что власти США намерены переправлять в уантанамо мигрантов с Гаити, около 14 тыс. которых скопилось в штате Техас на границе с Мексикой.

При этом в МВБ подчеркнули, что в этот центр не будет направлен ни один из гаитянских мигрантов в Техасе.

«МВБ не направляет и не будет направлять граждан Гаити, обнаруженных на юго-восточной границе (США), в операционный центр в Гуантанамо», — приводит издание слова представителя американского ведомства.

Отметим, впервые лагерь для мигрантов около тюрьмы Гуантанамо был открыт в 1991 годы и тогда он был предназначен просителей политического убежища в США с Кубы, однако в итоге стал местом содержания около 34 тыс. жителей Гаити и примерно стольких же кубинцев.