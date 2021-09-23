Архангельск, 23 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Политолог и социолог Вадим Трескин назвал Ненецкий автономный округ и Республику Коми «красной полудугой» на севере России. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в регионах.

Коммунисты сдаваться не намерены

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Эксперт сравнил итоги выборов в НАО с Чукоткой как противоположности. «Регион такой же малолюдный, такой же ресурсный, тоже проблемы с бюджетом», но, в отличие от Чукотки, по мнению политолога, в НАО сработала «местная особинка — возникли опасения от дороги на Усинск, что она разрушит традиционный образ жизни, никуда не делись протестные настроения, связанные с возможностью объединения Ненецкого округа с Архангельской областью».

«Интересным фактором» он назвал низкую поддержку избирателями НАО ЛДПР после того, как Владимир Жириновский высказался за объединение небольших регионов. Трескин напомнил, что «слова касались не НАО, а Еврейской АО, но в НАО вспомнили историю годичной давности с объединением и не простили этого высказывания лидеру ЛДПР, а протестные голоса ушли к коммунистам».

«Сработала и связка с коммунистами Республики Коми. Эти два региона сделали такой красный ренессанс, красную полудугу в Коми и Ненецком округе», — обратил внимание политолог.

Трескин считает, что «Справедливая Россия» в НАО попыталась отработать тему пенсионной реформы, но выяснилось, что она уже не вызывает особого отклика со стороны избирателей. «Эсеры ломились в открытую дверь, люди уже свыклись с пенсионной историей», — сказал он.

«А вот история объединения с Архангельской область оказалась тлеющей, и коммунисты разыграли её как по нотам, — считает Трескин. — Получив в Коми одномандатный округ, им не хватило всего 300 голосов в Ненецком округе для того, чтобы сделать «дуплет».

Количество избирателей с протестными настроениями в НАО эксперт оценивает в 20−25%, но для небольшого региона их хватает, чтобы задать политический тренд: «Их там 7−8 тысяч человек, они сплочены, сетевым образом организованы, с ними власти пока не научились работать». Политолог подчеркнул, что «национальной окраски в этот раз протест не имеет».