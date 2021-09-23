Джакарта, 23 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 46 980 347 человек или 22,5% населения страны, сообщает Kompas.

Tim Reckmann Вакцинация

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Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, составляет 83 248 128 человек или 39,97% населения страны.

Всего власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1 813 512 медиков, 16 101 129 государственных служащих, 2 057 399 учителей, 4 217 028 пожилых людей, 21 733 315 людей с ограниченными возможностями, 2 360 764 детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 2881 случай заражения коронавирусом.