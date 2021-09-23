Казань, 23 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Татарии утвердили средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах на 2022 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Tatarstan.ru Детский сад

Согласно документу, размер платы зависит от количества часов работы детсада в день, возраста ребенка и численности дошколят в группах.

Абонентская плата за шестичасовое пребывание малыша в группе в возрасте меньше трех лет составит 1174 рубля, для ребят старше трех лет — 1088 рублей. Девятичасовое пребывание ребенка младше трех лет составит 1830 рублей, для детей старше трех лет — 1740 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Татарии при работе детсада шесть часов средний размер родительской платы составляет при наличии в семье менее трех детей в возрасте до трех лет 1129 рублей, от трех лет и старше — 1046 рублей. В семье, где три и более ребенка — 565 рублей в возрасте до трех лет, 523 рубля — от трех лет и старше.

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