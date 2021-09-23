Москва, 23 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В сети появились фотографии электрокара Chery Little Ant (EQ1), которые были сделаны на парковке в Москве. Об этом сообщает портал «Китайские-автомобили».

Chery Chery Little Ant

По предварительной информации, электрическую модель «маленького муравья» могут готовить к сертификации в России. Ожидается, что Chery Little Ant (EQ1) появится на авторынке России.

Длина модели составляет 3200 мм, ширина — 1670 мм, а высота равна 1550 мм. Электрокар комплектуется 41-сильным синхронным электромотором, который устанавливается на задней оси.

Ёмкость аккумуляторной батареи Chery Little Ant составляет 30,6−38 кВт/ч в зависимости от версии. Таким образом, на одном заряде электрокара можно проехать от 301 до 408 км (по циклу NEDC).

На китайском авторынке модель продается по цене от 59,9 тыс. до 83,9 тыс. юаней (от 674 тыс. до 944,1 тыс. рублей).

Ранее автопроизводитель Chery совместно с компанией Shandong Qihe County представил серийную версию компактного электромобиля EC1 под новым брендом Costin.

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