Новосибирск, 23 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки был выявлен ещё 171 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 74 года, 79 лет, 86 лет и женщины в возрасте 53 года, 57 лет, 61 год, 67 лет, 67 лет, 71 год, 84 года, 86 лет. Всего в регионе умерли 2902 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего на утро сегодня, 23 сентября, в регионе зарегистрировано 62 362 случая заражения коронавирусом, в том числе у 5074 детей; 49 819 пациентов полностью выздоровели (+108 за сутки).