Москва, 23 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Президент Турции пытается представить крымский вопрос как предмет торга в переговорах с Россией. Об этом 23 сентября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«На мой взгляд, последнее его резкое высказывание в преддверии его визита в Москву на встречу с нашим президентом не случайно. Мы знаем, что турки не выполнили своих обязательств по Сирии о том, чтобы регулировать боевиков в провинции Идлиб. Тогда Россия согласилась, сирийское правительство согласилось, что турки сами разберутся с террористами. Через два года ничего там не изменилось — ситуация выходит из-под контроля», — заявил Джабаров.

«Я думаю, что это предмет торга, чтобы часть сирийской армии при поддержке России не вторглась в Идлиб», — указал он.

21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признаёт Крым российской территорией, и призвал международное сообщество обратить внимание на защиту прав крымских татар.