Москва, 23 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 3445, сообщили 23 сентября в оперативном штабе столицы.

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Суточный прирост прогрессирует, ухудшая эпидемиологическую ситуацию, — накануне в городе подтвердился 1991 случай заражения. Это изменение отразилось и на общероссийской статистике. За сутки в РФ зафиксировано 21 438 случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 15 августа.

Всего за время пандемии проведённые исследования подтвердили в Москве 1 611 611 случаев заражения коронавирусом.