Нью-Йорк, США, , 13:29 — REGNUM Министры иностранных дел стран-участниц МИКТА провели 22 сентября встречу в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, участники встречи обсудили направления сотрудничества, включая борьбу с пандемией коронавируса, достижение углеродной нейтральности и гендерное равенство, а также договорились продолжить тесное взаимодействие на международной арене.

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён рассказал коллегам об усилиях Сеула в вопросе борьбы с изменением климата, а также выразил надежду на обмен опытом и политические обмены в неформального объединения МИКТА. Он также пригласил стран-участниц МИКТА принять участие в министерской встрече ООН по вопросам поддержания мира, которая состоится в Сеуле в декабре текущего года.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.