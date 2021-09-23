Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран-участниц МИКТА провели 22 сентября встречу в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, участники встречи обсудили направления сотрудничества, включая борьбу с пандемией коронавируса, достижение углеродной нейтральности и гендерное равенство, а также договорились продолжить тесное взаимодействие на международной арене.

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён рассказал коллегам об усилиях Сеула в вопросе борьбы с изменением климата, а также выразил надежду на обмен опытом и политические обмены в неформального объединения МИКТА. Он также пригласил стран-участниц МИКТА принять участие в министерской встрече ООН по вопросам поддержания мира, которая состоится в Сеуле в декабре текущего года.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.