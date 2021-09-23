Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В Петербурге внесут поправки в действующий бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, в результате которых бюджетный дефицит сократится почти в 25 раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 23 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Он сообщил, что экономика города чувствует себя уверенно, растёт индекс промышленного производства (108% за первое полугодие 2021 года) и поступления в казну.

«Растут собственные доходы города, увеличиваются поступления из федерального центра, в связи с этим нам необходимо внести изменения в основные параметры бюджета», — пояснил Беглов.

По его словам, общий объем доходов бюджета-2021 увеличивается почти на 131 млрд рублей, в том числе за счет финансовой помощи из федерального центра.

«Более 86 млрд из этой суммы мы направим на уменьшение дефицита бюджета. Он сократится в 25 раз — с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей», — подчеркнул Беглов. Это всего полпроцента от собственных доходов бюджета.

Губернатор добавил, что в этом году город не прибегал к заимствованиям и не планирует этого делать, что позволит сэкономить более 19 млрд рублей на обслуживании долга в 2022—2024 годах и направить эти деньги на нужды города.

Расходная часть бюджета-2021 увеличится почти на 45 млрд рублей. «Эти деньги мы направим на финансирование социальных программ, строительство школ, детских садов, медучреждений, инфраструктурных объектов», — сказал Беглов.

С учетом изменений доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году превысят 782 млрд рублей, расходы — 786 млрд рублей. Дефицит — 3,6 млрд рублей.

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