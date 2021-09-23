Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Петербурге внесут поправки в действующий бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, в результате которых бюджетный дефицит сократится почти в 25 раз. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 23 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Он сообщил, что экономика города чувствует себя уверенно, растёт индекс промышленного производства (108% за первое полугодие 2021 года) и поступления в казну.

«Растут собственные доходы города, увеличиваются поступления из федерального центра, в связи с этим нам необходимо внести изменения в основные параметры бюджета», — пояснил Беглов.

По его словам, общий объем доходов бюджета-2021 увеличивается почти на 131 млрд рублей, в том числе за счет финансовой помощи из федерального центра.

«Более 86 млрд из этой суммы мы направим на уменьшение дефицита бюджета. Он сократится в 25 раз — с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей», — подчеркнул Беглов. Это всего полпроцента от собственных доходов бюджета.

Губернатор добавил, что в этом году город не прибегал к заимствованиям и не планирует этого делать, что позволит сэкономить более 19 млрд рублей на обслуживании долга в 2022—2024 годах и направить эти деньги на нужды города.

Расходная часть бюджета-2021 увеличится почти на 45 млрд рублей. «Эти деньги мы направим на финансирование социальных программ, строительство школ, детских садов, медучреждений, инфраструктурных объектов», — сказал Беглов.

С учетом изменений доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году превысят 782 млрд рублей, расходы — 786 млрд рублей. Дефицит — 3,6 млрд рублей.