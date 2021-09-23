Москва, 23 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Разрабатываемый в России закон о миграции радикально изменит вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в стране. Об этом на международном конгрессе по медицинскому и оздоровительному туризму заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы пишем большой закон, который кардинальным образом меняет правила в сфере миграции. Он затрагивает правоотношения, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью иностранных граждан, и повлечет отмену рядов актов, которые действуют в настоящее время», — сказал Адзинов.

По его словам, обновлённый закон должен вступить в силу в 2024 году.

Согласно документу, рассказал Адзинов, останется лишь два основных вида въезда: визовый и безвизовый. Ведомство разрабатывает возможность введения единого документа, который заменит все остальные виды документов для иностранцев. Будут регламентированы и правила оказания медицинской помощи мигрантам в рамках ОМС и получение медицинских виз.