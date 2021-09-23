Мадрид, 23 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся на острове Пальма с извержением вулкана Кумбре-Вьеха, может повлечь за собой посттравматический синдром у эвакуированных жителей. Об этом агентству EFE заявил клинический психолог Рафаэль Сантандреу.

Депрессия

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По его словам, дом, который был поглощен лавой вулкана, а вместе с ним и воспоминания, семейные фотографии, документы и личные вещи — это личная драма, но также, как предупреждают эксперты в области психологии и психиатрии, это порождает посттравматический стресс, который может оставить след на долгие годы.

По его словам, стихийные бедствия, такие как цунами, землетрясения, проливные дожди или извержения вулканов, подобные тому, что произошло на Пальме, вызывают посттравматический стресс и оставляют тревогу, панические атаки и депрессию на долгое время.