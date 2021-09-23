Зеленодольский район, Татарстан, 23 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Татарии на станции Васильево маневренным тепловозом был травмирован мужчина, который шел вдоль железнодорожных путей в габаритах поезда. По информации пресс-службы центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел 21 сентября в 12:30.

Железнодорожные пути

Машинист тепловоза пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение. Затем он подал сигнал большой громкости, однако мужчина получил травму выступающими частями поезда. Пострадавшего госпитализировали.

Организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, днем 19 октября 2020 года 43-летний машинист на железнодорожной станции Бугульма в Татарии при выполнении маневренных работ пытался во время движения локомотива подложить башмак под колесную пару. Мужчину с диагнозом «травматическая ампутация второго пальца левой кисти, открытый перелом третьего пальца левой кисти и травматический шок» доставили в больницу.

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