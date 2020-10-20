Бугульма, Татария, , 12:41 — REGNUM На железнодорожной станции Бугульма в Татарии машинист тепловоза получил производственную травму. Камская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба Приволжского надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел с 43-летним машинистом в днем 19 октября. Пострадавший при выполнении маневренных работ пытался во время движения локомотива подложить башмак под колесную пару. Мужчину с диагнозом «травматическая ампутация второго пальца левой кисти, открытый перелом третьего пальца левой кисти и травматический шок» доставили в больницу.

ИА REGNUM напоминает, в завальной яме сушилки зернотока Нижняя Корса Арского района Татарии 8 августа обнаружили тело 50-летнего рабочего, который погиб под тяжестью зерна. Мужчина спустился в яму, куда в тот момент выгрузил зерно ржи 10-тонный самосвал.

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