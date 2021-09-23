Нижний Новгород, 23 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 23 сентября выявили 502 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 493 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 165 897 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 382 человека, всего выздоровели с начала пандемии 152 545 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 29 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6406 человек. Накануне сообщалось также о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6946 человек.

По состоянию на 23 сентября в регионе проведено 3 612 766 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 11 385 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 302,3.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 23 сентября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.