Джакарта, , 12:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выступил за борьбу с нетерпимостью, конфликтами, терроризмом и войной во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Republika.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Мы должны оставаться серьезными в борьбе с нетерпимостью, конфликтами, терроризмом и войной. Мы должны поддерживать мир, гарантировать права женщин и меньшинств», — заявил глава государства.

По словам президента, Индонезия также будет стремиться к тому, чтобы страны G20 работали в общих интересах как развитых, так и развивающихся стран.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества.

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