Москва, 23 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В окружении президента России Владимира Путина продолжают выявляться единичные случаи заболевания COVID-19. Об этом 23 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он уточнил, что случаи заражения коронавирусом есть среди сотрудников пресс-службы и в других подразделениях.

«Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх, — сказал Песков. — [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях».

Также официальный представитель Кремля добавил, что самоизоляция президента РФ Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность, при этом из-за новых случаев заражения коронавиурсом дополнительные меры предосторожности не помешают.

«Это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов», — пояснил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент РФ Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил тогда, что в окружении российского лидера COVID-19 заболели несколько человек. При этом такие меры, подчеркнул официальный представитель Кремля, не повлияли на интенсивность работы Путина.