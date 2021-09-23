Москва, 23 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В администрации президента РФ не обсуждают возможность введения нового локдауна из-за увеличения числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По крайней мере, на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений [касательно введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов] не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов», — сказал Песков.

Он напомнил, что «особые эпидемиологические полномочия» в регионах России продолжают работать, и «каждому региону виднее», что и когда вводить.

Песков также подчеркнул, что, «несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось».