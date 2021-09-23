Ташкент, 23 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В связи с проведением профилактических работ на участке линии метро «Алмазар» — «Сергели» с 21:00 часов 25 сентября до 07:00 часов 26 сентября движение поездов временно приостанавливается. Об этом сообщает ташкентский метрополитен.

(сс) usadifranci Метро

В сообщении говорится, что вдоль данного маршрута будут организованы автобусы, которыми пассажиры могут пользоваться бесплатно.

Администрация УП «Ташкент метрополитен» принесло извинения гражданам «за причинённые неудобства».