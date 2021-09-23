Москва, 23 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Самоизоляция президента РФ Владимира Путина сводится к минимизации личных контактов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Ещё раз повторяю: это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов», — сказал Песков.

По его словам, в связи с выявленными в окружении президента случаями заражения коронавирусом «дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы».