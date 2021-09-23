Москва, 23 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Во время своего визита в Москву глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон встретится 27 сентября с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и 28 сентября — с заместителем председателя российского правительства Дмитрием Чернышенко. Об этом 23 сентября сообщили в посольстве Вьетнама в России.

Флаг Вьетнама

«Переговоры (с Лавровым) будут 27 сентября. 28 сентября будет еще встреча с Чернышенко», — приводит слова представителя диппредставительства ТАСС.

Также в посольстве добавили, что в настоящее время прорабатываются еще две встречи главы вьетнамского МИД в Москве. При этом визит Буй Тхань Шона в Москву состоится в период с 25 по 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обоюдное намерение углублять внешнеполитическую координацию выразили глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Египта Самехом Шукри в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН).