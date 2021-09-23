Симферополь, 23 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 24−25 сентября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 24 сентября, ночью и утром 25 сентября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер до 20−25 м/с», — предупредили в МЧС.

Спасатели сообщили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в Крыму ранее объявлялось 19−20 сентября, а также на 21 сентября. В последние дни в регион пришло существенное похолодание — днём около +14…18 градусов, ночью до +8.