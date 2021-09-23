Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на испанском острове Пальма, увеличил объёмы выброса лавы в последние часы в связи с возобновлением извержения. Об этом в эфире TVE заявила директор Национальной геофизической обсерватории Испании Кармен Лопес.

Леон Петросян Вулкан

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

«В последние часы происходит значительный выброс лавы», — сказала Лопес.

По её словам, дальнейшее рассеивание вулканического пепла зависит от ветра.