Москва, 23 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. 16-летняя девочка-пациент, которую перевозил автомобиль скорой помощи, пострадала в ДТП. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

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Авария произошла на пересечении улицы Генерала Белова и Орехового бульвара. По данным инспекции, автомобиль скорой следовал на запрещающий сигнал светофора, на перекрёстке он столкнулся с кроссовером и опрокинулся.

16-летняя пациентка, которую госпитализировали в медучреждение, получила ушиб. Сейчас медики осматривают водителя второго автомобиля.