Гонолулу, США, 23 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся в Гонолулу, принял участие в церемонии взаимной передачи останков солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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По их словам, мероприятие прошло на базе ВВС США Хикэм.

Известно, что американская сторона передала президенту Мун Чжэ Ину останки 68 южнокорейских солдат, а южнокорейская сторона американской — останки пяти солдат.

Пока из 68 останков удалось опознать лишь двоих — рядовых Ким Сок Чу и Чон Хван Чжо, служивших в 32-м пехотном полку седьмой дивизии США и погибших в 1950 году.

Отметим, что останки южнокорейских военных были обнаружены КНДР и переданы США вместе с останками американских солдат в 2018 году.