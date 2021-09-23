Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 23 сентября.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались 11 женщин в возрасте от 44 до 84 лет и 17 мужчин в возрасте от 48 до 84 лет. Все ковид-пациенты имели несколько хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 6 616 человек.