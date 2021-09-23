Краснодар, 23 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 221 новый случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 сентября. Сутками ранее было подтверждено 223 случая заражения. В числе новых пациентов — 25 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Случаи заболевания COVID-19 выявили в 31 муниципалитете Кубани. Лидерами по суточной заражаемости стали Краснодар — 50 новых носителей, Армавир — 19 заразившихся, Геленджик — 13 и Сочи — 12 заразившихся.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 72 367 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 1273,2. Выздоровели 51 877 пациентов, скончались 5 993 человека. В стационарах лечатся 3 140 пациентов с COVID-19, 105 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шестеро — на ЭКМО. Дома лечение проходят 11 357 человек.