Екатеринбург, 23 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали более 6 тыс. смертей от COVID-19, сообщили в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 23 сентября, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 летальных случаев коронавирусной инфекции. 22 сентября сообщалось о 38 смертях.

Всего в области скончались от COVID-19 уже 6012 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области предложили упросить процедуру выхода школьников с карантина.