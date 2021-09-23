Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Ещё 469 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (183), а также Таганроге, Красносулинском и Сальском районах (по девять). Около 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 19% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 135 235 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 117 164 пациента.