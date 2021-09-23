Москва, 23 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Для того, чтобы добиться снижения в РФ уровня теневой занятости, государству нужно в числе прочего доносить до граждан информацию об их правах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор факультета государственного управления экономикой института государственной службы и управления РАНХиГС Наталья Булетова. Так она прокомментировала планы Минтруда РФ по легализации теневой занятости в РФ.

Pxhere.com Теневая экономика

«Если под теневой занятостью понимать все действия работника и работодателя по уходу от уплаты социальных платежей, налогов, невыполнение требований трудового законодательства по защите прав наемного работника (оплачиваемый больничный, отпуск, безопасность на рабочем месте), то выявление таких фактов будет приводить к санкциям по отношению к работодателям, — сказала Булетова. — Однако мы можем видеть ситуацию и по-другому, когда человек в силу правовой неграмотности может не оформить свою деятельность по получению личного дохода. Тогда государству важно донести до него информацию о его правах и обязанностях и вывести из тени. Один из способов — встать на учет в качестве самозанятого».

При этом она обратила внимание на то, что с развитием цифровых технологий у контролирующих служб становится все больше инструментов отслеживания неофициальных доходов-расходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России доля теневого сектора больше, чем в большинстве развитых стран.