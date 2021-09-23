Москва, 23 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. По итогам 2021 года уровень безработицы в РФ составит 4,6−4,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор факультета госуправления экономикой института государственной службы и управления РАНХиГС Наталья Булетова.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Рынок труда адаптировался под возможные локдауны, что выражается в гибком или смешанном графике работы во многих сферах экономической деятельности, особенно если удаленное рабочее место не препятствует эффективному выполнению наемным работником своего функционала, — сказала Булетова. — Сфера услуг в наибольшей степени пострадавшая в пандемию, изменилась больше остальных: трансформировались рабочие места, требуемые навыки и формат работы».

По ее словам, тенденции восстановления экономики позволяют рассчитывать на доковидные показатели безработицы 4,6−4,7% против 6,4% в период пандемии.

«Но следует учитывать, что уровни социально-экономического развития регионов различаются, поэтому интенсивность государственной поддержки, направленной на выравнивание ситуации на рынке труда, будет разной, — сказала Булетова. — Во всех регионах доступны к реализации ключевые национальные проекты по поддержке занятости».

Кроме того, она призвала не забывать о наличии так называемой скрытой безработицы, которая не отражается в официальных показателях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2021 года уровень безработицы должен сохраниться на уровне 4,5%.