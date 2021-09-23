Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали группу мошенников, выходцев из Западной Африки, которые обманули европейский футбольный клуб. Они смогли подменить реквизиты и получить крупную выплату за трансфер профессионального футболиста из датского клуба в итальянский. О раскрытии этого преступления 23 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Мошенниками оказались гражданин Российской Федерации — уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Нигерии. Как считают в полиции, они разработали и реализовали криминальную схему, связанную с трансфером профессионального футболиста из датского клуба. Злоумышленники смогли изготовить фальшивый российский паспорт и открыть на него счет в одном из банков. После чего указали реквизиты счета в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне.

«В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба — 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены ими», — рассказали в МВД России.

По факту крупного мошенничества возбудили уголовное дело. А также быстро установили личности и местонахождения подозреваемых. После того как полиция пришла в квартиру к одному из злоумышленников, он попытался спрятаться от них с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в городе Мурино Ленинградской области.

«Полицейские в последний момент сумели удержать его и поднять обратно. Тем самым спасли ему жизнь», — заметила Ирина Волк.

Во время обысков в помещении были обнаружены миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, а также электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Часть похищенных денег соучастники успели потратить. На сумму свыше 57 миллионов рублей наложен арест. Все четверо фигурантов заключены под стражу», — подытожила представитель МВД.