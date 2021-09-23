Белгород, 23 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Белгородской области 23 сентября подтверждено 172 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения 216 пациентов, пятеро скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 подано ещё 1789 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 52 614 носителей инфекции. Справились с заражением 46 677 человек, в летальной статистике 1 121 запись. В стационарах находятся 1 621 пациент, в том числе 42 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 3 195 жителей. на самоизоляции — 13 136 человек.

Полный курс иммунизации прошёл 692 141 доброволец, всего на вакцинацию подано 744 282 заявки.