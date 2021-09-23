Хабаровск, 23 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Об этом 23 сентября сообщили в экстренных службах.

Gadini Свеча

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«На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он уточнил, что в настоящее время на месте авиакатастрофы продолжаются поисковые работы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что к вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском.