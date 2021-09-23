Москва, 23 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В России за сутки скончались от коронавирусной инфекции 820 человек, что является самым большим показателем в сентябре и повторением суточного максимума с начала пандемии. Обновлённую статистику 23 сентября опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее такой же уровень смертности — 820 летальных исходов за сутки — был зафиксирован 26 августа 2021 года.

Накануне в России скончались от коронавирусной инфекции 817 человек, ещё сутками ранее — 812 пациентов. Смертность от ковида в России демонстрирует устойчивый рост.

Всего в России от коронавирусной инфекции, по данным оперштаба, скончались 201 445 человек.