Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Резкий подъем суточной смертности от COVID-19 произошел в Петербурге. По этому показателю город почти «догнал» столицу, где уровень выявления новых носителей коронавируса выше.

Память об умерших

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За последние сутки в Петербурге от ковида скончались 53 человека. Это на 10 летальных случаев больше, чем сутками ранее в Петербурге, и всего на один случай меньше, чем за последние сутки в Москве.

Всего за время пандемии в Северной столице скончались от COVID-19 как основной причины смерти 21 460 человек. Для сравнения: в Москве умер 28 551 человек.