Хабаровск, 23 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Все члены экипажа самолёта Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября и его обломки были обнаружены 23 сентября на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника, погибли, сообщил телеграм-канал 112.

Павел Аджигильдяев Самолёт Ан-26

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Сообщение появилось после того, как к месту крушения самолёта добрались спасатели. В момент катастрофы на борту находились шесть членов экипажа.

«Сейчас решается вопрос с транспортировкой тел в ближайший населенный пункт», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском. Десантироваться с воздуха к месту, где обнаружили обломки самолёта было невозможно из-за погодных условий. Поэтому наземная группировка преодолела по тайге около 12 км пешком.