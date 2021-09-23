Все члены экипажа рухнувшего под Хабаровском самолёта Ан-26 погибли
Хабаровск, 23 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Все члены экипажа самолёта Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября и его обломки были обнаружены 23 сентября на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника, погибли, сообщил телеграм-канал 112.
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Сообщение появилось после того, как к месту крушения самолёта добрались спасатели. В момент катастрофы на борту находились шесть членов экипажа.
«Сейчас решается вопрос с транспортировкой тел в ближайший населенный пункт», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском. Десантироваться с воздуха к месту, где обнаружили обломки самолёта было невозможно из-за погодных условий. Поэтому наземная группировка преодолела по тайге около 12 км пешком.