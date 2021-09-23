Таллин, 23 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. По данным на утро четверга, 23 сентября, в больницах Эстонии с коронавирусом COVID-19 находятся 172 пациента, из которых 71% (386 человек) не были вакцинированы, а у 29% (203) был пройден курс иммунизации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6 275 тестов на коронавирус, из которых 589 оказались положительными. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 498 случаев на 100 000 человек.

За сутки скончались четыре инфицированных коронавирусом человека: две женщины в возрасте 86 лет, 88-летняя и 91-летняя женщины. Всего от последствий COVID-19 в Эстонии умерли 1339 человека.

За сутки было введено 4 053 дозы вакцины. Охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 66,3%.