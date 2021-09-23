Москва, 23 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 21 438, сообщили 23 сентября в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции.

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Данные показатель является максимальным с 15 августа. Накануне в стране подтвердилось заражение 19 706 человек. Общее число случаев с начала пандемии в России, по данным штаба, достигло 7 354 995.

Среди регионов на первых местах остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В группе лидеров также оказались Самарская и Свердловская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 820 человек, что является максимальным значением в сентябре. Динамика последних дней показывает устойчивый рост смертности. Днём ранее умерли 817 человек, за сутки до этого — 812. Всего с начала пандемии зафиксировано 201 445 летальных исходов.