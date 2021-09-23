Воронеж, 23 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки подтверждено 499 новых случаев заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд в регионе. Данные за сутки опубликовал 23 сентября региональный оперативный штаб. Накануне, 22 сентября, в регионе также был обновлен рекорд суточной заражаемости, подтвердилось 494 новых случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после коронавируса в регионе за последние сутки признаны 305 пациентов. Скончались после осложнений на фоне коронавирусной инфекции ещё 29 воронежцев.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов уже получили 129 479 жителей Воронежской области, выздоровели 108 591. Число жертв ковида в регионе достигло 5 604 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 сентября в Воронежской области приостановлена плановая госпитализация пациентов. Также сегодня, 23 сентября, стало известно об отмене властями рок-фестиваля «Чернозём», который должен был пройти 24−26 сентября.