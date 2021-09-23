Москва, 23 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 820 пациентов, что является самым большим число за все время пандемии, которое в стране фиксируется второй раз (первый раз — 26 августа). Об этом 23 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 201 445.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 21 438 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 7 354 995.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 6 558 780 человек, 16 567 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 817 пациентов.