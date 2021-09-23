Симферополь, 23 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 293 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 23 сентября в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 сентября, сообщалось о 282 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после ковида за последние сутки признаны 234 крымчанина, за тот же период зарегистрировано 16 новых смертей среди пациентов с COVID-19. В коронавирусных стационарах региона остаются 2 804 человека, ещё 4 638 лечатся дома.

Всего в Крыму на 23 сентября подтверждено 76 811 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 66 209 человек. Скончались 2 504 пациента.