Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 23 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Лава вулкана Кумбре-Вьеха, расположенного на испанском острове Пальма, разрушила уже 350 зданий. Об этом свидетельствуют данные координируемой Европейским центром атмосферного прогнозирования Службы спутникового наблюдения за атмосферой Коперника.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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«Разрушено 350 зданий (+30 по сравнению с 21 сентября)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что поток лавы покрывает 166,2 га территории острова — это на 14 га больше, чем за 36 часов до этого.