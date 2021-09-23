Ташкент, , 11:39 — REGNUM Глава Экологической партии Узбекистана Нарзулло Обломурадов подверг критике продолжающуюся вырубку деревьев в стране, несмотря на действующий мораторий. Об этом сообщил Обломурадов в своем Телеграм-канале.

Рубка деревьев

По его словам, вырубка в большинстве случаем осуществляется по инициативе местной исполнительной власти.

«Почему, несмотря на объявление моратория на вырубку деревьев, внимание к сохранению сокращающейся растительности на государственном уровне, продолжается слепое уничтожение деревьев?», — написал Обломурадов, который также утвержден кандидатом в президенты Узбекистана от Экопартии.

«Кто даёт разрешение неизвестным личностям на истребление деревьев, кто имеет от этого выгоду?» — сообщил он.

Он указал, что на данный момент нет ни одного ведомства или организации, которые могли бы дать разумный ответ на эти вопросы и взять на себя ответственность.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на настоящий момент активное противодействие незаконной вырубке деревьев в Узбекистане осуществляют активные члены гражданского общества. В республике действует интернет-сообщество Уят. уз, члены которого ежедневно сообщают о незаконной вырубке, а также о фактах строительства на местах детских и спортивных площадок, внутри кварталов, на месте зеленых зон.