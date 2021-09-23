Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области назвало районы региона с напряженной обстановкой по заболеваемости COVID-19. Первое место по росту числа заболевших занял Тихвинский район. Об этом 23 сентября сообщила руководитель управления Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновницы, очень напряжённая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Тихвинском, Киришском, Сланцевском, Бокситогорском, Приозерском и Волосовском районах.

«Заболеваемость в них растет. До конца нежели посмотрим, и может будем предлагать перевести их в более тяжелую группу», — отметила Историк.

Напомним, в Ленобласти с начала пандемии действует система светофор, согласно которой районы распределяются по зонам, где ковидные ограничения действуют более или менее строго. Так, с 1 сентября 2021 года распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом, в «красной» — Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор. В «желтой» зоне — Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Ломоносовский и Выборгский районы. В «зеленой» зоне — Волховский район.