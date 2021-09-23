Донецк, 23 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Силовики Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) из минометов калибром 82 мм. Об этом 23 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Уточняется, что обстрел с украинской стороны в направлении населённого пункта Веселое, находящегося пол контролем ДНР, был осуществлён в 06:18 (совпадает с мск).

«Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что руководство Украины, а не новое правительство ФРГ, которое сформируют по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, должно установить мир в Донбассе.